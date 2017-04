Lezione sulla filosofia di Leopardi con Gianmarco Gaspari

foto varie di eventi vari

Nell’ambito dell’iniziativa “Pensiero in scena. La filosofia a teatro”, promossa dal Liceo classico “E. Cairoli” di Varese, domani, lunedì 3 aprile, alle ore 14.30, presso la Sala Montanari in Varese, il prof. Gianmarco Gaspari terrà una lezione sulla Filosofia di Giacomo Leopardi.

L’incontro è aperto a tutti.

Gianmarco Gaspari è docente di Letteratura Italiana all'Università degli Studi dell'Insubria; è direttore del Master FILIS (Formatori Interculturali di Lingua Italiana per Stranieri) e presidente del Corso di Studi in Scienze della Comunicazione. Fa parte del Comitato per l'Edizione Nazionale delle Opere di Alessandro Manzoni e di quello per l'Edizione Nazionale di Pietro Verri. Dirige la rivista «Annali Manzoniani».

Pensiero in scena rientra tra i progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa del Liceo classico «E. Cairoli» di Varese per l’anno scolastico 2016-2017.

Pensiero in scena, al suo quarto anno di vita, intende promuovere l’interesse verso i grandi temi della Filosofia, presentati nella forma della lezione-conferenza e poi riproposti nella forma dello spettacolo teatrale.