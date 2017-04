Libertà per Gallarate: “Daremo contributo propositivo e critico”

«Restiamo in maggioranza, porteremo un contributo propositivo e critico, non solo sui servizi sociali ma anche su altri aspetti dell’attività amministrativa». Dopo l’addio (volontario) dell’assessore Franco Liccati, inevitabile è chiedersi quali saranno le decisioni del gruppo dei “ferrazziani”, quelli di Libertà per Gallarate presenti in consiglio comunale con due esponenti, Luca Carabelli e Luigi Fichera (da ottobre costituiti come gruppo politico autonomo; foto d’archivio).

Liccati già al momento di ufficializzare le dimissioni ha specificato: «Rimaniamo in maggioranza». Lo conferma anche Luca Carabelli che – parlando di «contributo propositivo e critico» – manda anche un messaggio al resto dell’alleanza che sostiene Cassani: «Rimane necessaria per noi la condivisione dei temi: fughe in avanti o indietro continueremo a non condividerle».

Un approccio che ha portato Libertà per Gallarate a chiedere già in passato «un incontro di maggioranza». «C’è il discorso del Documento Unico di Programmazione da affrontare, un passaggio importante per definire l’attività della giunta». Al centro, i ferrazziani mettono la necessità di convidisione delle scelte. Almeno ora, nessuna richieta esplicita invece di garanzie in termini di posti di governo, dopo l’addio di Liccati: «Sulla giunta non facciamo rivendicazioni, vedremo le decisioni del sindaco».