Lidia Macchi, è il giorno di mamma Paola

La madre di Lidia Macchi, Paola Bettoni, sarà ascoltata oggi, venerdì 28 aprile, come testimone al processo per l’omicidio della figlia che dopo 29 anni di indagini entra nel vivo con la prima lista di 10 testi che saranno interrogati al processo in corte d’assisse a Varese.

Si tratta di una testimonianza importante ma anche di una manifestazione di sensibilità da parte della corte d’assise presieduta dal giudice Orazio Muscato. Paola Bettoni ha manifestato l’intenzione di seguire tutto il dibattimento in aula ma i testimoni non possono presenziare alle udienze prima della prpria deposizione.

Anticipando la sua deposizione, la corte ha voluto in sostanza farle una cortesia e garantirle la possibilità di seguire tutto il processo, in aula, seduta accanto all’avvocato della famiglia Daniele Pizzi. Alla prima udienza, Paola Bettoni ha seguito il dibattimento con una immagine dalla figlia sul banco. Oggi saranno ascoltati come testimoni i poliziotti che hanno indagati in questi due anni, e quelli che indagarono nel 1987.