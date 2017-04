Lite fuori dalla discoteca, 43enne in fin di vita

Non si sanno i motivi per i quali un ragazzi di 21 anni abbia colpito un connazionale di 43 anni fuori da una discoteca in piena notte.

Il Ministero pubblico e la Polizia cantonale comunicano che, stando ad una prima ricostruzione, questa notte verso le 4.30 in via San Gottardo a Gordola sulla rampa di accesso ad una discoteca, un 21enne cittadino svizzero domiciliato in Riviera ha colpito un 43enne cittadino svizzero domiciliato nel Mendrisiotto per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire.

Dopodiché il 43enne si è accasciato al suolo ed ha perso conoscenza. Il 21enne è stato fermato dal personale addetto alla sicurezza dell’esercizio pubblico.

Sul posto sono successivamente intervenuti agenti di polizia e soccorritori del Salva che dopo avere prestato le prime cure all’uomo lo hanno trasportato in ambulanza all’ospedale. Le ipotesi di reato nei confronti del 21enne, posto in arresto dopo l’interrogatorio da parte di agenti della Polizia cantonale, sono di lesioni gravi intenzionali e omissione di soccorso.

Il 43enne versa in gravi condizioni tali da metterne in pericolo la vita. L ‘inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico Arturo Garzoni. Al momento non saranno rilasciate ulteriori informazioni sull’indagine.