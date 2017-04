Lite fuori dalla discoteca, è morto l’uomo colpito dal 21enne

Foto varie

Non ce l’ha fatta la vittima del pestaggio avvenuta all’esterno di una discoteca di Gordola, nel Canton Ticino. La violenza era scoppiata nella notte del 22 aprile alle 4.30 in via San Gottardo, sulla rampa di accesso ad una discoteca, quando un ragazzo di 21 anni, cittadino svizzero domiciliato in Riviera, ha aggredito un 43enne del Mendrisiotto.

Il giovane, secondo quanto ricostruito in un primo momento dalla polizia cantonale, avrebbe colpito la vittima con una violenza tale che l’uomo si è accasciato al suolo ed ha perso conoscenza. Nella giornata di domenica è poi deceduto.

Le ipotesi di reato nei confronti del 21enne sono ora di omicidio intenzionale in subordine omicidio colposo. Il Giudice dei provvedimenti coercitivi ieri sera ne ha confermato l’arresto. L’inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico Arturo Garzoni.