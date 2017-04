Lo spettacolo “come api” per ricordare il 25 aprile

teatro sociale luino

Martedì 25 aprile alle ore 11 presso il Teatro Sociale di Luino andrà in scena lo spettacolo teatrale di Andrea Buffa “Come Api”. L’appuntamento è dopo il corteo di commemorazione ed è ad ingresso libero.

“Come api” è il primo lavoro di Andrea Buffa per il teatro. Dalla prima replica ha visto una serie di modifiche fino ad arrivare alla versione che va in scena da qualche anno. Si tratta di un percorso nella Memoria della Resistenza, lontano dalla retorica, fatto di canzoni e parole tra il teatro di narrazione e la lettura.

Poco più di un’ora di spettacolo coinvolgente, per raccontare di un momento centrale della storia del nostro Paese, fuori dalla “liturgia delle celebrazioni”, attraverso delle storie vere, intervallate da alcune delle più importanti canzoni del tempo.

La Pace, obiettivo, fondamentale della Resistenza, trova un posto speciale all’interno dello spettacolo con un sintetico percorso di canzoni che si inseriscono armonicamente nel percorso narrativo dello stesso. “Come api” conta ormai moltissime repliche, andate in scena in teatro, come negli auditorium e nelle sale civiche e, molte volte, nelle scuole di ogni ordine e grado