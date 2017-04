Lo sportello immigrati cerca volontari

Luoghi, personaggi ed eventi di Venegono

«Allo Sportello immigrati di Saronno abbiamo bisogno di te». È l’appello lanciato dall’associazione GIVIS che ha sede in via Biffi, 5 a Saronno. I volontari spiegano cosa stanno cercando: «Non facciamo grandi cose, facciamo solo quelle che servono agli immigrati:Supporto legale gratuito per tutti i casi che riguardano l’immigrazione; Lezioni di lingua italiana individuali o per piccoli gruppi. Abbiamo ottimi contatti con avvocati immigrazionisti, ci servono più volontari per ascoltare, registrare e prendere in carico chi viene allo sportello. Abbiamo bisogno di volontari capaci di dialogare in inglese e/o francese. Ci servono più volontari che abbiano la pazienza di seguire passo passo chi deve imparare l’italiano».