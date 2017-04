Lonardoni: \"Per sfruttare la tangenzialina, serve rallentare via Larga\"

Aumentare i tempi di percorrenza di via Larga per invitare i mezzi che si limitano ad attraversare Saronno a sfruttare le potenzialità della tangenzialina di collegamento tra Rovello Porro e Ceriano Laghetto che sarà aperta, come opera connessa a Pedemontana, a fine giugno.

E’ questo il progetto illustrato ieri sera al centro sociale della Cassina Ferrara dall’assessore ai Lavori Pubblici Dario Lonardoni nel corso dell’incontro pubblico con i residenti della frazione. Alla serata erano presenti anche il sindaco Alessandro Fagioli, il presidente del consiglio comunale Raffaele Fagioli e l’assessore al Commercio Francesco Banfi.

“L’obiettivo – ha esordito l’esponente della Giunta – è quello di ridurre il traffico di attraversamento a partire da quello dell’asse nord/sud. L’elemento su cui agire sono i tempi di percorrenza aumentandoli su via Larga si dovrebbe favorire l’uso della tangenzialina”.

Così Lonardoni ha spiegato che l’Amministrazione metterà un divieto di accesso a via Larga ai mezzi pesanti, manterrà il 30 all’ora nel tratto tra la chiesa e la scuola materna (mentre nel resto della città il limite ridotto sta progressivamente sparendo) e posizionerà un semaforo a chiamata. “Tutto questo dovrebbe rallentare la circolazione e quindi tenere all’interno dell’abitato solo i mezzi obbligati ad attraversare la frazione. Al momento ci sono migliaio di veicoli al giorno che attraversano la Cassina Ferrara. Il mio auspicio, è una cifra non supportata da dati o previsioni ma solo da una mia previsione, è di avere un calo del 30%”.

Per arrivare a questo piano è stata fatta un’analisi del traffico della frazione che sarà ripetuta tre mesi dopo l’apertura della tangenzialina: “A questo punto risultati alla mano potremmo decidere – ha concluso Lonardoni – se continuare su questa strada e iniziare a mettere mano anche agli altri problemi del quartiere”.