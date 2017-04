L’onda lunga del Titanic arriva a Inarzo

Foto varie

Una storia d’amore tra passato e presente sarà protagonista del prossimo incontro con l’autore alla Biblioteca di Inarzo.

Appuntamento giovedì 4 maggio (ore 21, ingresso gratuito) con il romanzo “L’onda lunga del Titanic”, presente l’autrice Tiziana Viganò (nella foto tratta dal profilo Facebook della scrittrice) intervistata dallo scrittore Emiliano Pedroni.

Cosa può legare una donna moderna, architetto di successo, con il ricordo di un’altra vissuta oltre cent’anni fa, morta per amore sul Titanic?

Misteriose vie del ricordo uniscono gli avvenimenti del romanzo in una doppia storia d’amore ambientata oggi sulle rive del lago di Como, a Varenna. Un diario della donna irlandese realmente esistita, Mary Mullin, racconta la struggente storia d’amore con Denis Lennon fino all’affondamento della mitica nave in quel lontano 15 aprile 1912: ritrovarlo aiuterà Clara ad ascoltare il suo cuore, capire quello che davvero desidera dalla vita e a scegliere il meglio per sé senza rinunciare alla sua passione artistica né al suo amore.

L’onda lunga del Titanic raggiunge i giorni nostri e, grazie alla precisa documentazione storica che supporta il flashback creato dalla scrittrice, ci immerge di nuovo in quell’atmosfera magica e fatale: una storia intramontabile, che è diventata un simbolo universale.

CHI E’ TIZIANA VIGANO’

Laureata in Lettere Moderne, redattrice e iconografa per molti anni in una importante Casa Editrice, ha poi approfondito altri interessi e lavorato nel campo della psicologia, della comunicazione e della medicina naturale, studiando a fondo i rapporti tra mente e corpo.

Appassionata di cultura, arte e letteratura, scrive da sempre.

Ha pubblicato saggi e articoli: negli ultimi anni, con gialli e racconti ha trovato nuovi spazi nella narrativa. Il lavoro sul campo l’ha portata a prestare una particolare attenzione alla psicologia e le ha fornito ispirazione per raccontare soprattutto storie vere, centrando in particolare figure femminili che emergono con le loro luci e ombre, nelle difficoltà e nel successo, nel dramma e nella rinascita.

E’ attiva nel volontariato sociale a favore delle donne, ha fatto esperienze in onlus per l’Africa e in Africa: assieme al lavoro come Counselor (terapia di sostegno).

Nel 2014 è stata nominata “Ambasciatrice di Pace” dalla Women’s Federation for World Peace, ong accreditata alle Nazioni Unite che è attiva in 120 paesi del mondo in campo sociale, educativo e culturale al fine di contribuire a diffondere la cultura della Pace e il rispetto dei diritti umani secondo le direttive dell’ONU.

Nel 2012 ha pubblicato “Come le donne” raccolta di 12 racconti ispirati a questi temi e nel 2014 Il libro “Come le donne” ha vinto il Premio Internazionale Nuove Lettere, sezione Narrativa, dell’Istituto Italiano di Cultura di Napoli.

Nel 2013 esce un’antologia con opere di dodici scrittori. “Una rondine sul filo”, Marco Del Bucchio Editore, in cui compaiono due suoi racconti “L’asino e la rana” e “Il suono delle città invisibili”.

Con il giallo “Mal di psiche mal di cuore” nel 2012 ha vinto il premio speciale nel XXV concorso “Borgo degli artisti” di Milano

E’ scrittrice e giornalista free lance.

Nel 2016 ha pubblicato “Sinfonia nera in quattro tempi”, con Youcanprint, In Settembre 2016 la PM Edizioni ripubblica “Come le donne” e a gennaio 2017, sempre con lo stesso editore, uscirà “Viaggi di nuvole e terra”. E a marzo di quest’anno esce L’onda lunga del titanic Un romanzo sulla bellezza dell’amore, quello vero, che dura oltre il tempo.