L’orgoglio di Caja: «Oggi il coronamento del nostro lavoro»

Mia Cantù - Openjobmetis

La Openjobmetis espugna Desio, casa della Mia Cantù, vincendo il derby in casa del “nemico”. A fine partita coach Attilio Caja usa dolci frasi per commentare la prestazione dei suoi: «Solo grandi parole di elogio per i miei giocatori. Devo solo trovare aggettivi superlativi per loro. Oggi il coronamento del lavoro svolto, soprattutto per condizione. Contavamo che alla lunga la nostra condizione fisica potesse avere il sopravvento e così è stato. Abbiamo fatto una difesa eccellente; sono orgoglioso che gli americani, non abituati a farlo, anticipare sulle rimesse. Una partita strepitosa he meritiamo ai nostri tifosi che non erano presenti. Da dieci anni Varese non giocava in casa di Cantù e questo ci fa molto piacere. Abbiamo fatto un passo decisivo verso la salvezza. Adesso abbiamo trovato la continuità. Senza aver aggiunto nessun giocatore stiamo facendo cose egregie, una grande soddisfazione e rivincita da parte loro. Si meritano applausi ed elogi».

«La partita – spiega Caja – è stata fatta sulle transizioni. Così abbiamo fatto la differenza. L’avevamo studiata in questo modo e i miei ragazzi sono stati eccellenti a mettere in pratica quanto studiato. Oggi tra Eyenga e Maynor è difficile dire chi ha fatto meglio, sono stati straordinari tutti e due. Ma elogiarre solo loro sarebbe un torto per tutti gli altri. Bravi tutti».

Dispiaciuto Carlo Recalcati, questa sera opposto a Varese da allenatore di Cantù: «Dispiace immensamente per i nostri tifosi, che ci tenevano in modo particolare. Abbiamo però giocato male, subendo la fisicità dei nostri avversari. Questo si è tramutato in tanti rimbalzi e contropiedi, ma anche tiri contestati. Varese ha lavorato molto bene su JaJuan Johnson, soprattutto Anosike. Ci hanno messo maggiore intensità; è una cosa che noi non abbiamo e ci costa tanta fatica. Dobbiamo essere molto realisti, prendere atto della nostra situazione e fare molto di più. Non ci manca la volontà. Credo che non ci debba essere frustrazione; avere dei limiti non significa essere passibili, ma cercare di limarli, come già dimostrato in altre partite».