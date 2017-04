Luci al “Franco Ossola”. Il Varese vuole i tre punti contro la Varesina

Varesina - Varese 0-3

Sfida in notturna al “Franco Ossola” per la 14esima giornata di ritorno del girone A di Serie D. Giovedì 13 aprile, il Varese, ringalluzzito dalla vittoria di Chieri, ospiterà una Varesina in crisi.

Come rimarcato da mister Stefano Bettinelli nel post partita di domenica, i biancorossi devono ritrovare la vittoria sul campo amico per poter puntare al primo posto, distante ora due punti.

Qualche problemino in difesa per l’allenatore biancorosso, che non avrà a disposizione lo squalificato Francesco Luoni e dovrà valutare le condizioni di Francesco Viscomi, che ha riportato un affaticamento muscolare.

Da decidere anche il modulo, se confermare il 3-4-1-2 che si è dimostrato efficace a Chieri, oppure tornare al 4-4-2.

La Varesina sta passando un periodo negativo e con la pesante sconfitta 4-0 di domenica in casa contro l’OltrepoVoghera è praticamente certa dei playout. La zona salvezza dista ora nove punti e colmare il gap sembra essere molto difficile. La vittoria per i ragazzi di mister Marco Spilli manca da sette gare, dallo scorso 19 febbraio, con il 3-1 sulla Bustese. Sul largo raggio le statistiche sono impietose: un solo successo nelle ultime 19 giornate; solo 7 i pareggi.

Giocare al “Franco Ossola” potrebbe portare però le giuste motivazioni ai venegonesi, che cercheranno di non sfigurare in un palcoscenico prestigioso per la categoria come lo stadio di Masnago.

