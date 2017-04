L’ufficio anagrafe fa un passo verso i non udenti

Foto varie

Da oggi per i non udenti di Varese sarà più facile sbrigare le pratiche all’ufficio anagrafe del Comune.

Grazie alla donazione del Pio Istituto Sordomuti di Milano, di fatti, l’amministrazione ha potuto installare i sistemi che migliorano la comunicazione agli sportelli. Palazzo Estense sarà il primo in Lombardia a beneficiare di questa miglioria, ancora prima di Milano.

Molto soddisfatto l’assessore Roberto Molinari: «Grazie a questa tecnologia miglioriamo l’accessibilità dei cittadini ai servizi del Comune. Varese deve essere una città per tutti e vicina a tutti, e in questo senso stiamo partendo proprio da uno dei servizi maggiormente utilizzato dai cittadini come quello che viene svolto presso gli uffici dell’anagrafe del Comune di Varese».

Il presidente dell’Istituto Daniele Donzelli ha così commentato: « Oggi la Fondazione finanzia e sostiene progetti destinati alle persone con disabilità uditiva in particolare nei settori che riguardano: la ricerca scientifica e gli studi sulla sordità; il sostegno a percorsi formativi per bambini, ragazzi e giovani con disabilità uditiva; attività culturali, sportive e ricreative per persone con disabilità uditiva; interventi sull’accessibilità per l’inclusione sociale; corsi di italiano per sordi stranieri e laboratori di integrazione sociale; corsi di aggiornamento professionale per operatori in ambito sanitario, educativo ed assistenziale».

Presente, oltre al consigliere di amministrazione dell’Istituto Oreste Premoli, anche il presidente di Ens (ente nazionale sordi) Vito Luigi Lepore, che ha speso belle parole: «Ringrazio il Pio Istituto, il sindaco di Varese e l’assessore per questo impegno preso. Per noi è un giorno molto importante».