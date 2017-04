“Lugano Bottom Up”, fare rete per sostenere il turismo

E’ stato presentato “Lugano Bottom Up”, un importante progetto strategico dell’Ente Turistico del Luganese per concretizzare l’obiettivo di rilancio del turismo ticinese.

Durante l’incontro con la stampa il presidente dell’Ente turistico del Luganese Bruno Lepori e il direttore Alessandro Stella, hanno sottolineato l’importanza di un “ascolto” dal basso, ovvero della necessità per l’Ente di ricevere dagli operatori che quotidianamente sono a contatto con i turisti informazioni dirette sulle richieste, le preferenze e il gradimento dell’offerta turistica.

Il cuore del progetto è proprio il flusso di informazioni dagli operatori verso l’Ente turistico ma anche tra gli stessi operatori, in una realtà in continuo mutamento e in un mercato che sempre più spesso viene influenzato da situazioni contingenti, legate alle situazioni politiche ed economiche, ma anche dal cambiamento delle richieste dei turisti, in cerca di esperienze uniche e attenti al livello dell’ospitalità.

La parola d’ordine è “fare rete”, per uno scamdio continuo di informazioni ma anche con l’obiettivo di favorire l’incontro e il contronto tra chi opera nel settore dell’accoglienza, a tutti i livelli.

Un dialogo che permetta di fare sistema, ottimizzando le informazioni, per sostenere e incrementare il flusso turistico verso un’area che ha sicuramente tante potenzialità.

Potenzialità, quelle del Luganese, che già l’anno scorso si sono dispiegate, portando ad una crescita interessante, con tutte le voci contrassegnate da un segno positivo. A partire dall’incremento del 2,7% dei pernottamenti, pari a 23mila notti in più rispetto al 2015.