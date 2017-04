Luigi Manzo confermato al timone della Canottieri Luino

foto varie di canottaggio

Nel prossimo quadriennio sportivo, quindi fino al 2020, la Canottieri Luino sarà ancora guidata da Luigi Manzo, presidente uscente che è stato riconfermato nei giorni scorsi dall’assemblea dei soci del club remiero.

Manzo, volto noto del canottaggio provinciale anche per aver ricoperto incarichi in occasione delle regate di Coppa del Mondo a Varese, si appresta quindi a vivere il quarto mandato presidenziale. Accanto a lui ci saranno due vice, Alessandro Del Ferraro per l’area operativa e Lorenzo Lissoni per quella tecnica. Il consiglio della “Luino” ha visto poi l’ingresso di tre nuove figure, il dottor Ambrogio Bianchini – già nello staff di Pallacanestro Varese – sarà il referente di tutta l’area medico-scientifica, il dottor Angelo Ferloni coordinerà il gruppo di lavoro scientifico, formativo e divulgativo “Rowing Lab” mentre Fabrizio Vanetti sarà responsabile del settore Master/Coastal Rowing e degli eventi remieri.

Restano all’interno dello staff la segretaria generale Grazia Vaglio, l’addetto alle relazioni internazionali Michael Fieger, quello delegato a eventi e manifestazioni Adriano Giannini e Rosy Spozio, che si occupa di scuole e promozione.

Lascia invece la vicepresidenza Tiziano Venturino, nominato presidente del Collegio dei Probiviri all’interno del quale figura Paolo Buonfino che vanta profonda esperienza nel settore turismo e che fornirà il suo supporto progettuale allo sviluppo dell’attività di “turismo sportivo attivo” avviata in partnership con Comune e Camera di Commercio.

Lo staff tecnico è stato integralmente riconfermato: sotto la supervisione di Lorenzo Lissoni, operano il DT Romeo Rota assieme ai tecnici Arianna Arioli, Vittorio Bolis, Marco Lissoni, Rosy Spozio, Paolo Zanini ed Emilio Frascaroli.

