Lutto nel mondo del ciclismo, è morto Michele Scarponi

(Foto Facebook – MICHELE SCARPONI – Pagina Ufficiale, Bettini)

Tragica mattina per il mondo del ciclismo. È morto Michele Scarponi. Il ciclista di Filottrano, nelle Marche, è stato investito questa mattina, sabato 22 aprile, da un furgone mentre era in bici per un allenamento nella sua città.

Campione del Giro d’Italia nel 2011 dopo la squalifica di Alberto Contador, Scarponi doveva vestire i panni di capitano del Team Astana al Giro del Centenario dopo il forfait per infortunio di Fabio Aru. Uno dei dirigenti della squadra kazaka è il varesino Stefano Zanini.

Nato nel 1979 a Jesi, era soprannominato l’Aquila di Filottrano e arrivava da una vittoria al Tour des Alpes lunedì scorso.