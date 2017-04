L’Uyba è pronta per la finale di Cev Cup. A Kazan il primo atto

Cev Cup: Uyba-Pomì 3-2

Le ragazze della UYBA sono a Kazan, in Russia, dove martedì 11 aprile, nella Saint Petersburg Hall, affronteranno la Dinamo (inizio partita ore 18 italiane, diretta RaiSport HD o su www.laola.tv) nel turno di andata della finale di CEV Cup.

Il team allenato da Rishat Gilyazutdinov è dall’inizio il favorito alla vittoria e ha sconfitto in semifinale il Galatasaray Istanbul ribaltando, proprio in casa, il 3-0 subito all’andata in Turchia e strappando il pass per la finalissima al Golden Set.

La Dinamo Kazan fa della forza fisica la propria arma principale: quasi tutte sopra i 190 di altezza, le russe eccellono nell’attacco e nel muro, mentre potrebbero presentare qualche falla nei fondamentali di seconda linea, che però sono gli stessi che fanno tribolare di più le stesse atlete bustocche.

Le ragazze di Mencarelli dovranno fare attenzione soprattutto a all’opposto Isaeva, alle bande Vasileva (bulgara già vista in Italia a Cremona, Perugia e Bergamo) e Voronkova e alla centrale Irina Zariazhko.

Mencarelli dovrà fare a meno ancora di Giulia Pisani che sarà comunque in panchina. Nonostante la stanchezza per il periodo pieno di partite, la UYBA non vuole lasciare nulla di intentato e vuole giocarsi tutte le sue carte anche nella gara di andata.

Dinamo Kazan – Unet Yamamay Busto Arsizio

Dinamo Kazan: 3 Ezhoca (L), 4 Maryukhnich, 5 Podskalnaia, 6 Zariazhko, 8 Voronkova, 9 Isaeva, 13 Starteva, 14 Ulanova, 15 Filishtinskaia, 16 Podoshvina, 18 Vasileva, 19 Biryukova.

Unet Yamamay Busto Arsizio: 2 Stufi, 3 Signorile, 4 Cialfi, 5 Spirito, 6 Fiorin, 7 Witkowska (L), 8 Martinez, 11 Vasilantonaki, 13 Diouf, 14 Moneta, 15 Berti, 16 Negretti.

Arbitri: Lazarevic Ivan – Ivanov Simeon