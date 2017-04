Ma quant’è buona la pizza senza glutine

Al ristorante Buongusto di Buguggiate, oggi 11 aprile 2017 è stata la festa della pizza per tutti: non solo c’era l’ormai tradizionale corso di impasto per pizza tenuto dal pluripremiato Leone Coppola, titolare della pizzeria Vecchio Ottocento di Gavirate, ma l’impasto che i corsisti hanno potuto conoscere nei più importanti particolari è stato quello senza glutine: un impasto importante per tutta una serie di disturbi che si stanno sempre più diffondendo, il più grave dei quali è la celiachia.

Per Coppola, che l’impasto della pizza senza glutine lo sta affinando dal 2005, ha aperto una delle prime pizzeria d’Italia senza glutine, e ancora ora prepara, nel suo “La Vecchia Ottocento” di Gavirate, circa 100 pizze ogni giorno senza glutine, si trattava di svelare a chi ne ha più bisogno. – affetti da celiachia e suoi parenti- i suoi segreti. Ma per molti è stata anche un’occasione per scoprire il gusto di una pizza che fino a poco tempo fa – e spesso ancora ora – sapeva più di cartone che di un alimento vero.

E che invece, con l’impasto di Coppola a base di farina di riso, si rivela gradevole, soffice e croccante: che il pizzaiolo campione del mondo ha declinato in tre varianti: una semplice margherita, la più gourmet “Cantello” (pizza bianca con provola, parmigiano, asparagi bianchi e uova sode) e una più dolce pizza alla Nutella.

Nel frattempo, il corso ha distribuito tante informazioni sulla celiachia e sugli alimenti senza glutine: che fanno bene agli intolleranti, ma non sono un toccasana per tutti. «Ricordatevi che una pizza senza glutine non è per nulla una pizza dietetica dal punto di vista delle calorie, nè è adatta ai diabetici, per l’alto tenore di glucidi» avverte il pizzaiolo, che ormai ha acquisito una competenza in più, informandosi nel tempo presso i migliori medici di Varese. L’alimentazione dei celiaci è un elemento importante anche per il supermercato che ha ospitato il corso: da qualche giorno infatti nei negozi Tigros di Lombardia è possibile acquistare alimenti senza glutine con la propria tessera sanitaria.

La conclusione della serata, però, è stato nello stile dei Pizza Champs, il gruppo di pizzaioli acrobatici capitanati proprio da Coppola: così, nel bel mezzo del ristorante Buongusto, Raffaele, appena 18enne, ha improvvisato una performance mentre si servivano gli ultimi assaggi.

GUARDA IL VIDEO DELLA PERFORMANCE

Troverete la ricetta dell’impasto presto sul sito di Tigros, o iscrivendovi alla newsletter. Il racconto e le ricette nei particolari, come di consueto, lo potete invece trovare nel *nostro liveblog*.