Macron e Le Pen al ballottaggio per le presidenziali francesi

elezioni francesi 2017

Saranno Emmanuel Macron – centro – e Marine Le Pen – estrema destra – i due candidati che, tra due settimane, si affronteranno al ballottaggio per la scelta del nuovo presidente francese.

Massiccia l’affluenza al voto e rispettate le previsioni della vigilia. Secondo le proiezioni di BfmTv Emmanuel Macron dovrebbe uscire dal primo turno con il 24% dei voti, seguito a ruota da Marine Le Pen con il 21,8%. Ma lo spoglio ha visto a momenti la candidata di destra in vantaggio sul candidato di centro.

François Fillon, fermo al 19,9%, ha subito dichiarato che sosterrà Macron. Jean-Luc Mélenchon risulta quarto, con il 19,3% dei consensi.

Il primo turno elettorale ha segnato un forte cambiamento nel panorama politico francese: per la prima volta nella storia della Quinta Repubblica in Francia, infatti, nessuno dei due candidati dei grandi partiti di centrosinistra – i socialisti – e di centrodestra – i Républicains – va al ballottaggio per l’Eliseo.

(articolo aggiornato alle 22.30)