“Magellano”, il nuovo album di Francesco Gabbani

Si intitola “Magellano” l’album di Francesco Gabbani che uscirà domani, venerdì 28 aprile. Il vincitore di Sanremo, dopo Occidentali’s Karma, presenta un album di nove brani con un fil rouge: «A disco fatto, scegliendo il titolo Magellano, ho capito che a unire le canzoni era il concetto del viaggio. Non tanto in sé e per sé, ma in quanto scoperta. E Magellano è l’esempio di chi non si ferma davanti alle cose certe, ma si addentra con coraggio verso l’ignoto» ha spiegato durante la conferenza stampa di presentazione del disco Gabbani.

L’album è stato registrato a Gallarate, nello studio di Luca Chiaravalli, produttore del famoso brano “Occidental’s Karma” scritto dal varesino Fabio Ilacqua.

Gabbani sarà tra i protagonisti del Concertone del Primo Maggio a Roma e poi, dal 9 al 13, a Kiev per l’Eurovision Song Contest.