Malnate cerca…idee

idea brillante

Con l’obiettivo di rendere più bella, gradevole e ospitale Malnate, l’Amministrazione su proposta dell’Assessorato alle Culture guidato da Irene Bellifemine ha bandito il concorso “Idee per rendere più bella la tua città”.

L’Assessore commenta: «Sono sicura che i nostri cittadini sapranno cogliere questa occasione per esprimere le proprie idee ed estro artistico per darne la giusta visibilità e valorizzare il nostro territorio. In accordo con la Consulta Culturale abbiamo deciso di dare risalto a questa iniziativa premiando i vincitori proprio in occasione della Settimana della Cultura a fine giugno, occasione in cui sul territorio ci saranno diverse manifestazioni ed eventi come concerti, spettacoli, mostre e presentazioni di libri».

Aperto a tutti, il concorso intende sollecitare la cittadinanza attiva, premiando l’impegno di chi contribuirà a valorizzare l’immagine di Malnate con il proprio estro e la propria arte. Due gli ambiti di intervento: la migliore idea per realizzare l’opera “Benvenuti a Malnate” e le migliori idee per “Realizza il tuo Murales”.

E’ possibile partecipare a una o a entrambe le categorie con proposte inedite, originali, efficaci e distinguibili, concepite espressamente per il concorso. La proposta “Benvenuti a Malnate” dovrà garantire inoltre la riconoscibilità della Città di Malnate mediante utilizzo di elementi fortemente caratterizzanti.

Le proposte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 16 giugno al protocollo dell’Ente. La comunicazione delle idee vincitrici e la consegna degli attestati di partecipazione avverrà nella Settimana della Cultura (26/30 giugno). Tutte le informazioni sul sito www.comune.malnate.va.it o sulla pagina FB Città di Malnate