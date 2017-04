Malore nei boschi, soccorso da 118 e Vigili del Fuoco

Coniugi scomparsi, i vigili del fuoco trovano il marito

Intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Alpino e del 118 per il soccorso ad una persona nel pomeriggio di oggi (venerdì 14 aprile). L’uomo, 40 anni, ha avuto un malore mentre si trovava nei boschi e ha chiamato il 118.

Il personale sanitario, insieme alla squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta per recuperare l’uomo con il fuoristrada. Sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso. L’uomo si trovava a circa 500 metri dopo il cimitero di Cittiglio ed è stato trasportato in Ospedale in codice giallo.

Foto di repertorio