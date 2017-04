Malpensafiere “invasa” dagli appassionati di crossfit

Foto varie di sport

Fitness e ciclismo tra i piatti forti del fine settimana sportivo in provincia di Varese. È iniziato questa mattina – venerdì 28 – negli spazi di Malpensafiere il Gensan Italian Showdown, il più grande evento europeo dedicato alla disciplina del crossfit.

Sono un migliaio gli atleti in competizione fino a domenica per la seconda edizione del “Gensan”, manifestazione che celebra questa forma di fitness nata a Santa Cruz in California alla fine del XX secolo. Il Crossfit abbina esercizi di aerobica, ginnastica ritmica e sollevamento pesi.

«Quello di MalpensaFiere è un evento spettacolare, che attira atleti da ben 22 stati europei ed è aperto al pubblico che può assistere alle diverse prove fino a quelle conclusive in programma il pomeriggio di domenica» sottolinea Carlo Strati, l’organizzatore di un evento che porterà oltre 4mila pernottamenti nelle strutture del nostro territorio. I dati sono diffusi dalla Varese Sport Commission, il progetto voluto dalla Camera di Commercio che punta a intercettare quella variegata domanda di turismo sportivo in continua crescita.

Il calendario della Sport Commission presenta, per questo “weekend lungo” (28 aprile – 1 maggio) altri tre appuntamenti importanti.

Il primo riguarda il ciclismo, con le gare in programma sabato e domenica a Taino dove, in particolare, si disputa il Trofeo Almar per Under 23 (QUI la presentazione). Il secondo invece è legato al basket giovanile: si tratta del Memorial Orrigoni in programma in Valbossa con 16 squadre al via (QUI la presentazione). Infine a Calcinate del Pesce, frazione lacuale di Varese, si tiene uno stage di alta performance di volo a vela.