Manifestazioni e festeggiamenti per il “Lions day”

Domenica 9 aprile si terrà in tutta Italia la giornata dedicata alla visibilità lion, il “Lions day“. Quest’anno, ricorrendo il centenario della fondazione, ad opera di Melvin Jones a Chicago, del Lions Clubs International, la grande associazione umanitaria mondiale, forte di circa 1.400.00 soci in 210 nazioni nel mondo nei 5 continenti. In Italia i soci sono più di 41.000 diffusi in tutte le regioni. La giornata sarà particolarmente ricca di manifestazioni ed eventi.

Nel Distretto 108Ib1, costituito da più di 2.500 soci e presieduto dal Governatore Carlo Massironi, che comprende le province di Varese, Como, Lecco, Sondrio, Monza e Brianza e alcuni Comuni dell’Alto Milanese, la giornata si articolerà in cinque manifestazioni principali organizzate dalle cinque Circoscrizioni in cui è suddiviso il Distretto.

In tutte le sedi verranno presentate le principali attività svolte dal Lions Clubs International, in particolare nell’ambito della lotta alla fame, della cura e della prevenzione delle malattie oculistiche, dell’impegno per la salvaguardia dell’ambiente, del sostegno ai giovani e della campagna mondiale di vaccinazione contro il morbillo per salvare milioni di vite di bambini e le attività portate avanti dai Club locali.

La prima Circoscrizione, che raccoglie i Lions Club di Como, Bellagio, Campione d’Italia, Cantù Mariano Comense, Capiago Intimiano, Cernobbio, Menaggio, Monticello, Olgiate Comasco, si ritroverà a Como, in piazza Grimoldi e in piazza Duomo. Fra le altre attività verranno effettuati screening gratuiti della vista, della pressione arteriosa e della glicemia.

La seconda Circoscrizione, con i Club di Varese, Casale Litta, Gallarate, Gavirate, Lonate Pozzolo, Luino, Laveno Mombello, Luvinate, Marchirolo, Porto Ceresio, Sesto Calende, Solbiate Arno, Somma Lombardo, Tradate e Valganna terrà la manifestazione a Somma Lombardo al Municipio e al Castello Visconti di San Vito con una camminata/corsa non competitiva nel centro storico, uno screening medico gratuito e una dimostrazione dell’addestramento dei cani guida che i Lions, attraverso il Centro di Limbiate, assegnano gratuitamente ad alcuni ciechi ogni anno. Sono previste anche altre iniziative.

La terza Circoscrizione, i cui Club sono di Busto Arsizio, Castellanza, Gorla – Valle Olona, Legnano, Parabiago, Rescaldina, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Saronno, opererà a Legnano in piazza San Magno con una camminata/corsa non competitiva di 6 km, replicando una manifestazione che ha avuto grande successo gli anni scorsi. Altri eventi si terranno nel corso della giornata.

La quarta Circoscrizione, che raggruppa i Lions Club di Bormio, Chiavenna, Colico, Erba, Lecco, Merate, Morbegno, Riviera del Lario – Varenna, Sondrio, Tellino, Val San Martino, Valsassina ed alcuni Club della Brianza si radunerà a Barzio in via Fornace Merlo dove il clou della giornata sarà la consegna di un cane guida a un non vedente unita a tante altre occasioni di aggregazione.

La quinta Circoscrizione con i Club di Monza, delle Brianza, Canonica Lambro, Cesano Maderno, Desio, Seregno, Vimercate, Arcore terrà il raduno al Parco Trotti di Vimercate con focus sullo screening della salute e raccolta di occhiali usati oltre a molte manifestazioni di contorno. Tutti gli incontri vedranno la presenza di Bande o Gruppi Musicali.