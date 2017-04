Manuela Vasconi a Share Varese

ville ponti generica varie

Sabato 8 aprile 2017 dalle ore 17 il punto vendita Share Varese ospiterà l’inaugurazione della mostra di Manuela Vasconi.

Una nuova, importante tappa del percorso inaugurato dal negozio di via Luini 3 che mira a far incontrare arte e solidarietà, moda etica e creatività.

La scelta di esporre le proprie opere a Share (Second HAnd REuse) è una dimostrazione da parte dell’artista varesina di sostegno e condivisione del progetto alla base di questi negozi: realtà No-Profit che mirano a diffondere un consumo etico e sostenibile, anche per quanto riguarda il mondo della moda e dell’abbigliamento. I punti vendita Share completano infatti la filiera del recupero e riuso dei vestiti usati, proponendo capi d’abbigliamento di altissima qualità (controllati, selezionati e igienizzati, prima di essere rimessi in commercio). Share destina inoltre parte degli utili a progetti di solidarietà sul territorio, sostenendo attività no-profit e nuovi servizi, ed è un importante attore nella creazione di nuova occupazione.

In negozio sarà possibile ammirare scorci di paesaggi locali e raffigurazioni di alcune tradizioni del nostro territorio, rappresentate in modo indimenticabile con stile naif e sensibilità. L’opera di Manuela Vasconi non si limita a questi temi ma va ben oltre: la pittrice è infatti conosciuta anche per i meravigliosi universi fantastici che è in grado di creare e che hanno fatto sì che venisse accostata ai nomi di grandi autori di fiabe in cui fantasia e immaginazione la fanno da padroni, come Hans Christian Andersen (a cui ha dedicato un’opera) e Gianni Rodari.

Manuela Vasconi

Insegnante di lettere al liceo artistico Frattini di Varese, dopo esperienze in Romania e in Francia, è un’artista autodidatta. Dagli anni Novanta ha realizzato diverse mostre personali e collettive in Italia e all’estero. Ha esposto al Sacro Monte e della sua opera dedicata a esso ha detto: “Il Sacro Monte è parte della mia infanzia, ricordo serene passeggiate giovanili alle cappelle con la mamma Antonietta e la nonna Luisina. È un luogo incantato, libero e incontaminato, con il cielo solcato dai silenziosi alianti che spesso volano nelle mie tele”.

La rete Share

I punti vendita Share sono attualmente presenti a Milano (via Padova, viale Umbria e via Bessarione), Galbiate-Lecco e Napoli. Il negozio di Varese ha aperto i battenti il 30 gennaio 2016 ed è gestito dalla Cooperativa Mondi Possibili, che ha un ruolo attivo nella promozione del commercio equo e solidale, della finanza etica e della cooperazione internazionale e locale. Consumo critico e stili di vita sostenibili sono i valori alla base di Mondi Possibili che, dal 2014, realizza progetti in diversi territori lombardi (in particolare Varese, Milano, Pavia) e, con Share Varese, si impegna per offrire alla clientela capi di abbigliamento usato di alta qualità e con prezzi davvero alla portata di tutti.