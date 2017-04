Marsico: “Giusto intitolare una sala rella Regione a Marco Pannella”

Le foto di Italia Mondo

«Non su tutte le cose che pensava Marco Pannella io ero d’accordo, ma sono sicuro che lui avrebbe fatto di tutto per permettermi di affermare le mie sulle quali lui dissentiva». Queste le dichiarazioni del consigliere regionale di Forza Italia Luca Marsico in merito alla proposta di intitolazione di una sala di Palazzo Pirelli alla memoria del leader radicale Marco Panella scomparso a Roma lo scorso 19 maggio.

«Ritengo, per questo, che il Consiglio regionale della Lombardia, luogo d’eccellenza della democrazia e del confronto, debba al più presto procedere con l’intitolazione di una sala dedicata alla sua memoria. Sarebbe splendido, se fosse di fronte a quella già intitolata, lo scorso 28 settembre, a Enzo Tortora, affinché idealmente le due targhe apposte possano di notte chiacchierare fra di loro come immagino facessero, fino a tardi, Marco e Enzo. Sono certo che l’Istituzione regionale saprà individuare il luogo più idoneo per onorare la memoria di un uomo che ha condotto tante battaglie civili e di libertà: Marco Pannella e Enzo Tortora rappresentano un patrimonio di impegno civico per tutti gli italiani e per le giovani generazioni da non disperdere ed anzi ricordare magari già entro il primo anniversario dalla scomparsa del leader radicale che cadrà, il 19 maggio prossimo, un giorno dopo l’anniversario della morte a Milano di Enzo Tortora.»