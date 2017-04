Martedì 2 maggio on line il nuovo sito del Comune

Foto varie

A partire da martedì 2 maggio sarà on line la nuova versione del sito del Comune di Cocquio Trevisago.

L’indirizzo web resterà identico (www.comune.cocquio-trevisago.va.it), ma la forma grafica sarà decisamente diversa rispetto a quella attuale.

«Abbiamo cercato di rendere più facile e immediata la navigazione, per favorire i cittadini nel reperimento delle informazioni a seconda delle aree di interesse (area tecnica, cultura, sociale, ecc), con una particolare attenzione ad evidenziare le notizie di primo piano (appuntamenti istituzionali, ma anche scadenze ecc) immediatamente visibili dalla Home Page», spiega Sara Fastame, consigliera delegata a cultura e comunicazione e assessore ai Servizi sociali.

«Abbiamo creato sezioni apposite per i progetti iniziati dalla nostra Amministrazione, per esempio per il Controllo del Vicinato, che avrà un link dalla prima pagina, o la possibilità di iscriversi alla Newsletter per essere sempre informati sulle varie iniziative locali. In questo modo, grazie anche allo scorrimento di alcune fotografie del nostro territorio, crediamo che l’immagine generale del nuovo sito sia più vivace e moderna, nella convinzione che una comunicazione chiara verso i cittadini sia uno dei nostri doveri».