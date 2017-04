Martedì quattro gocce, poi bello a 20°

Foto varie

La pioggia serve, e molto in questa stagione, quindi che sia benedetta quella che verrà domani, martedì, nel pomeriggio, sulla zona prealpina. Popi il tempo sarà più che primaverile almeno fino all’inizio del weekend.

SITUAZIONE – Ecco come di consueto il punto della situazione meteo offerto dal Centro Geofisico Prealpino: “Il vortice depressionario che ha portato le piogge tra sabato e domenica, si sposta sui Balcani e sospingerà domani sera un’ultima perturbazione che da NE attraverserà la Lombardia. Da mercoledì progressivo ritorno di alta pressione dall’atlantico con giornate soleggiate e via via più calde, probabilmente fino al fine settimana”.

PREVISIONI – Oggi, lunedì, ben soleggiato. Qualche passaggio nuvoloso in serata su Alpi e Prealpi. Asciutto.

Domani, martedì al mattino in parte soleggiato con passaggi nuvolosi più estesi sulla Lombardia orientale. Nel pomeriggio sviluppo di nubi cumuliformi su Alpi e Prealpi che porteranno qualche pioggia o breve temporale, soprattutto sulla Valtellina e sulla fascia pedemontana tra Comasco e Bresciano, in estensione alla pianura in serata e nella notte.

Mercoledì al mattino residui annuvolamenti e qualche pioggia sulla pianura padana. Via via ovunque soleggiato. In serata velature di nubi alte. Meno caldo.

TENDENZA – Giovedì 6 aprile: ben soleggiato. Ventilato da Nord su Alpi e Prealpi. Temperature massime nuovamente oltre 20°C.

Venerdì 7 aprile: soleggiato con qualche banco nuvoloso. Asciutto.