Maxi emergenza a Masnago, ma era un’esercitazione

Ore 9 di lunedì 24 maggio. Le sirene rompono il silenzio nel quartiere di Masnago. Ambulanze, mezzi dei vigili del fuoco e pattuglie della polizia locale convergono in via Giordani.

Nell’area del Comune attigua alla pista di atletica è andata in scena un’esercitazione da parte dei diversi corpi di soccorso: una palazzina è crollata e ci sono parecchie vittime, almeno 25 i feriti di diversa gravità.

I diversi uomini sono stati smistati e hanno seguito le direttive dal “PCA” il posto di comando avanzato con il coordinamento dei diversi corpi per agire efficacemente e in tempi rapidi così da salvare più feriti possibili.

Le squadre di soccorso si sono divise e hanno agito secondo il proprio ruolo: i vigili del fuoco la parte tecnica, la Ceoce rossa l’intervento sanitario mentre la polizia locale si occupava della pubblica sicurezza.

In circa 90 minuti, le operazioni sono state completate con l’invio dei diversi feriti negli ospedali.

« Ci scusiamo che abbiamo provocato ai residenti – ha commentato il responsabile dell’operazione della CRI Alessandro Bianchi – sono però attività necessarie per permettere ai nostri uomini di esercitarsi. Fortunatamente non abbiamo mai registrato eventi catastrofici come questo ma abbiamo lavorato in centro Italia dove l’emergenza era reale».

Per rendere ancora più veritiero lo scenario, hanno lavorato anche truccatori e simulatori che hanno reso la scena quanto più realistica. Soddisfatti. al termine dell’evento, i partecipanti che hanno potuto mettere in pratica le proprie tecniche in un luogo sconnesso e abbastanza difficoltoso, creato dalla Protezione civile di Varese su disposizione del Comune stesso.

In tutto, hanno lavorato 30 operatori della Croce Rossa, una squadra dei Vigili del Fuoco con due responsabili, una squadra della Protezione civile e due pattuglie della polizia locale.