Maxi lezione di soccorso in piazza per 500 studenti

Mille studenti formati e 500 diplomati “soccorritori BLS” (Basic Life Support) questa mattina in piazza Monte Grappa.

Galleria fotografica lezione di soccorso in piazza Monte Grappa a Varese 4 di 16

È il risultato della campagna di formazione promossa dal 118 Areu di Varese, in collaborazione con gli istruttori e i volontari istruttori di soccorso di Croce Bianca Milano, Croce Rossa, Anpas e Volontari del soccorso. L’iniziativa ha avuto anche il patrocinio del Comue di Varese e dell’Ufficio scolastico.

In piazza Monte Grappa decine di postazioni allestite con manichini e defibrillatori hanno permesso agli studenti delle scuole superiori cittadine di imparare la tecnica del soccorso in caso di arresto cardiaco: « Per noi è importante far conoscere il percorso che attiva i soccorsi – Paola Centineo del 118 – dall’iniziale chiamata al 112 fino al comportamento da tenere con le istruzioni precise del personale che risponde. In questo modo le persone possono intervenire tempestivamente e con efficacia nell’attesa che giungano i mezzi di soccorso»

Un ripasso rapido e poi la prova pratica con il manichino: il massaggio cardiaco, la respirazione bocca a bocca e poi l’applicazione dei sensori del defibrillatore che studia la situazione e decide se rilasciare la scarica: « Chi interviene deve ascoltare il macchinario e agire di conseguenza – spiega ancora Paola Centineo – nel caso decida per la scarica, il soccorritore deve sgomberare il campo, altrimenti prosegue con il massaggio cardiaco che è una manovra da ripetere per trenta volte».

In piazza sono arrivati anche il Sindaco Davide Galimberti, che ha fatto pratica di soccorso, e l’assessore Rossella Dimaggio molto soddisfatta dell’esito della giornata di formazione: « Ci tenevamo a questa iniziativa che permette ai ragazzi di conoscere come intervenire consapevolmente davanti all’emergenza. Sono davvero contenta che la risposta delle scuole sia stata così elevata».

All’iniziativa ha partecipato anche il direttore di Areu Lombardia Alberto Zoli per sottolineare il valore di questo tipo di iniziative per la costruzione di una rete solida di intervento.

La mattinata ha visto impegnati circa 500 studenti. Gli altri sosterranno l’esame per ottenere la certificazione in ulteriori momenti che si svolgeranno nelle diverse scuole.