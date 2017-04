Meno incidenti sulle strade del Canton Ticino

La Polizia cantonale ticinese ha presentato il bilancio delle attività svolte nel 2016.

Secondo i dati raccolti dalla Polizia cantonali e da quelle comunali, lo scorso anno il numero degli incidenti nel Canton Ticino è diminuito dello 0,9% rispetto al 2015. Quasi 4.000 sono stati i sinistri registrati e nell’82% dei casi sono stati riportati solo danni materiali.

Diminuisce notevolmente, inoltre, il numero delle vittime sulle strade (-16,8%) e dei feriti (-18,8% per quelli leggeri, che sono stati 712, e -10,6% per quelli gravi, in tutto 203). Tredici i morti, uno in più rispetto al 2015.

Le maggiori cause d’incidente sembrano essere legate a fattori umani quali distrazione, mancata osservanza della precedenza, eccesso di velocità e guida in stato di fisico alterato. Riguardo quest’ultimo punto, circa 5.500 conducenti sono stati sottoposti al test etilometrico, e il 16% è risultato positivo.

I controlli di velocità tramite apparecchi mobili e veicoli neutri sono diminuiti del 37% mentre sono aumentati del 47% quelli tramite apparecchi fissi. In totale sono stati circa 387mila i controlli con apparecchi mobili, mentre gli impianti fissi hanno controllato quasi 13 milioni di veicoli.

“I controlli e la prevenzione verranno attuati anche nel 2017 con interventi mirati – ha spiegato il responsabile della Polizia cantonale, il Capitano Marco Guscio – che vedranno la collaborazione tra la Polizia e gli uffici tecnici di competenza per controllare in particolare velocità, guida in stato di ebbrezza, idoneità degli pneumatici, uso del cellulare e rispetto delle norme stradali”.

Aumenteranno inoltre i controlli sui mezzi pesanti adibiti al trasporto di materiale e di persone attraverso i valichi doganali. Infatti risulta alle forze d’ordine ticinesi l’aumento di veicoli stranieri, in particolare italiani, che si occupano del trasporto di persone attraverso servizi pubblici non di linea (noleggio con conducente) che creano concorrenza agli autisti svizzeri di taxi e minibus.

Infine sono stati presentati i primi risultati del progetto, avviato nel mese di settembre, per l’installazione di sistemi di segnaletica variabile per evitare gli incidenti causati dagli animali selvatici, che ogni anno provocano in Ticino circa 500 sinistri. Gli impianti pilota sono stati collocati per ora in Valle di Blenio e a Claro.