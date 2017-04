Mezzo chilo di eroina sequestrata agli spacciatori nei boschi caronnesi

Poco più di mezzo chilo di eroina è stato sequestrato sabato pomeriggio dai carabinieri della stazione di Caronno Pertusella durante uno dei tanti controlli realizzati nell’area boschiva del Parco Lura per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari hanno notato uscire, da un sentiero sterrato, una moto con a bordo due uomini e insospettiti li hanno perquisiti. Addosso al passeggero, un 55enne di Verbania come il conducente un 45enne, hanno trovato un sacchetto di plastica con 504 grammi di eroina ed 1, 7 grammi di cocaina. Il valore della sostanza stupefacente venduta al dettaglio supera i 20 mila euro. I carabinieri hanno portato i due uomini alla stazione cittadina dove è stata posta sotto sequestro la droga, i due telefonini e 225 euro in contanti in possesso dei due uomini.

Terminate le pratiche di identificazione, che hanno confermato che entrambi aveva già avuto problemi con la legge sempre legati al commercio di droga, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In poche ore sono stati accompagnati al carcere di Busto Arsizio.

Sono qualche settimana fa i militari, nel corso dei controlli realizzata nell’area boschiva, aveva fermato un altro pusher arrivato dalla zona del Verbano per rifornirsi nel Saronnese dove ha ammesso di trovare una maggior varietà e disponibilità di sostanza stupefacente.