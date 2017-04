Mi Ami 2017: ecco chi suonerà

musica generica

È completo e ufficiale il cast della tredicesima edizione del MI AMI, il festival organizzato da Rockit e Better Days, che come da tradizione torna con un programma di tre giorni, dal 25 al 27 maggio a Milano. Il festival, diventato negli anni un appuntamento imprescindibile per gli appassionati di nuova musica

italiana, si preannuncia anche quest’anno un evento imperdibile dedicato non solo alla musica, ma anche ad arte, fumetti e molto altro.

L’edizione 2017, che festeggia anche i primi 20 anni di Rockit.it, sarà un’edizione

speciale con oltre 60 live che si alterneranno sui tre palchi (Palco Dr. Martens, Palco Rizla, Palco Raffles Milano/MI FAI). Accanto ai nomi già annunciati, il programma del MI AMI si completa con dei live che saranno speciali e imperdibili. Tra gli headliner di questa edizione, a fianco dei Baustelle e della Cantantessa per antonomasia Carmen Consoli (cui è dedicato l’hashtag del festival #confusiefelici), si aggiunge Le Luci della Centrale Elettrica che porterà al festival le sonorità del suo quarto disco, Terra, amato da critica e pubblico.

Giovedì 25 maggio, oltre a Carmen Consoli, saliranno sui palchi del MI AMI anche gli Zen Circus, veterani del festival, il duo folk-rock palermitano Il Pan del Diavolo, la freschezza cantautorale di Lucio Corsi e il racconto di un viaggio dalla Sicilia al Messico sulle note di Dimartino e Fabrizio Cammarata. Ricchissima di sorprese anche la giornata di venerdì 26 maggio, piena di concerti da non perdere: dai Baustelle che portano in giro il loro fortunatissimo “L’amore e la violenza” con concerti sold out praticamente ovunque, a Giorgio Poi, voce dei Cairobi al suo esordio da solista con un album tra Lucio Battisti e la psichedelia, il soul di Davide Shorty, dal rap di Coez, Mecna, Achille Lauro, Maruego, Laioung e Carl Brave x

Franco126 alle melodie pop di Colombre fino alla speciale apparizione dei Drink To Me, la prima band di Cosmo. E ancora, per la giornata conclusiva di sabato 27 maggio: prima e dopo il concerto delle Luci, le sonorità pop elettroniche dei Pop X, l’indie-pop romantico dei Canova, il rock italiano dei Management del dolore post-operatorio, il release party di “Azulejos”, il nuovo disco di Populous, i debutti assoluti di Christaux (il nuovo progetto di Clod degli Iori’s Eyes) e Istituto Italiano di Cumbia (capitanato da Davide Toffolo), il punk post-adolescenziale dei casertani Gomma. Da non perdere anche i live di IISO e Les Enfants, che tornano sul palco del MI AMI dopo l’esperienza a X Factor; Margherita Vicario, giovanissima cantautrice nonché attrice per il grande schermo (tra I suoi film Arance e Martello e The Pills – Sempre meglio che lavorare) e Edda, ex voce dei Ritmo Tribale. Da segnalare infine il MI FAI, il palco dove musica e illustrazione si incrociano in maniera speciale e unica, dove ogni concerto sarà accompagnato da un live

painting esclusivo in una performance eccezionale.

Ancora una volta tre i palchi che animeranno i giorni del festival su cui si alterneranno grandi nomi e nuove scoperte della musica italiana, a cui si aggiunge il Sailor Jerry Camp, una zona tutta nuova in cui rifugiarsi tra un live e l’altro che si accenderà con una serie di eventi a sorpresa

Questa la line up completa del MI AMI 2017:

CARMEN CONSOLI * THE ZEN CIRCUS * IL PAN DEL DIAVOLO * NICOLO’ CARNESI * NIKKI dj set * DIMARTINO + FABRIZIO CAMMARATA * PIERALBERTO VALLI * LUCIO CORSI * CAMPOS * EVA * HENRY BECKETT * KIOL * BAUSTELLE * GIORGIO POI * DRINK TO ME * 19’40” / ESECUTORI DI METALLO SU CARTA ensemble * LIBERATO * BRUNO BELISSIMO * ROCOE & BODY HEAT * COEZ * MECNA * DAVIDE SHORTY * COLOMBRE * ALTRE DI B * REVO FEVER * LIEDE * ATLANTICO * ACHILLE LAURO * MARUEGO *

RRR MOB * CARL BRAVE X FRANCO126 * MURUBUTU + LA KATTIVERIA & DJ T-ROBB * INUDE * LNDFK * DUTCH NAZARI * TECHNOIR * LE LUCI DELLA CENTRALE ELETTRICA * EDDA * MANAGEMENT DEL DOLORE POSTOPERATORIO * CHRISTAUX * /HANDLOGIC * POP X * DEMONOLOGY HI-FI * THE WINSTONS * GAZEBO PENGUINS * CANOVA * LES ENFANTS * DULCAMARA * PERSIAN PELICAN * GOMMA * LEUTE * IISO * SPARTITI * GO DUGONG B2B CKRONO * ISTITUTO ITALIANO DI CUMBIA ALL STARS * POPULOUS * MONTOYA * CAPIBARA * IOSHI * BIRØ * DIZZYRIDE * MARGHERITA VICARIO

BIGLIETTI E ABBONAMENTI

L’ingresso al MI AMI costa 23 euro (+d.p.) a giornata in prevendita. I biglietti in cassa costeranno 23 euro a giornata. L’abbonamento ai tre giorni costa 52 euro (+d.p.) in prevendita e 60 euro alle casse del festival

LA TESSERA ARCI NON SERVE.

Bambini fino a 12 anni (inclusi): ingresso gratuito

Prevendite disponibili su: Mailticket, Xceed, Ticketone