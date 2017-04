Migrazioni e storia a Radiorizzonti

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Appuntamenti e ospiti della prossima settimana per l’emittente radiofonica cittadina gestita dai volontari della parrocchia:

Venerdì 7 aprile alle ore 10.28 con replica alle ore 19.20, appuntamento mensile con “incontri con l’arte “a cura di Teresa Santinelli, in studio il Prof. Alessandro Carugati e Don Davide Mazzucchelli

Università Migranti

Sabato 8 aprile alle ore 9.00 all’interno di buona giornata sarà ospite di Gigi Volpi- Roberto Guaglianone che ci illustrerà gli aspetti relativi all’Università Migranti.

Assessore all’istruzione e cultura

Sabato 8 aprile alle ore 10.28, sarà ospite di Angelo Volpi l’Assessore all’istruzione e cultura del Comune di Saronno Lucia Castelli, replica della trasmissione alle ore 19.20

Lo sport locale

Lunedì 10 aprile alle 10.28, andrà in onda la trasmissione sportiva Match Point condotta da Paolo e Agostino; notizie, risultati e commenti della settimana su eventi locali e nazionali.

Accadde oggi

Lunedì 10 aprile alle ore 11.28 con replica alle ore 21.00, andrà in onda “Accadde Oggi”, programma condotto da Carla e Niva che prende in esame fatti e personaggi che hanno attinenza con il giorno preciso di cui si parlerà.

Storia del Cinema

Mercoledì 12 aprile alle ore 10.28, con replica alle ore 19.20, andrà in onda il programma condotto da Elvira Ruocco, “Vieni al Cinema insieme a me”, che percorre la storia del cinema nei diversi paesi del mondo.

L’intervista della settimana

Mercoledì 12 aprile alle ore 11.03, “L’intervista della settimana”, a cura di Iaia Barzani, a seguire “Pillole di Cultura” a cura di Marta Collina. Le trasmissioni saranno in replica dalle ore 19.51

Polizia locale

Giovedì 13 aprile alle ore 10.28, sarà ospite di Gabriella ed Emilio una rappresentanza della Polizia locale di Saronno, replica della trasmissione alle ore 19.20

Andiamo al cinema

Giovedì 13 aprile alle ore 11.28, Gianni, Roberto e Mike con la partecipazione straordinaria di Vittorio Mastrorilli presentano “Andiamo al Cinema”, rassegna dei film attualmente in programmazione nelle sale. Replica della trasmissione alle ore 21.00

Musicalmente

Venerdì 14 aprile alle ore 10.28, per la rubrica “Musicalmente “ la classica in radio, Elena Cilento e il Maestro Daniele Ferrari presentano la 6ª sinfonia di Beethoven. La replica della trasmissione è alle ore 19.20

TRIDUO PASQUALE

Collegamenti in diretta con la parrocchia dei Santi Pietro e Paolo di Saronno:

Giovedì 13 aprile alle 18.20 per la celebrazione della Coena Domini.

Venerdì 14 aprile alle 14.50 celebrazione della Passione di Gesù alle ore 21.00 Via Crucis cittadina

Sabato 15 aprile alle 21.00 Veglia e S. Messa di Resurrezione

Domenica 16 aprile S. Pasqua e Lunedì 17 aprile Festa dell’Angelo S. Messa Festiva alle ore 10.00

L’NFORMAZIONE

Orizzonti News e Orizzonti News Domenica

Dal lunedì al sabato alle ore 12.05 e alle 19.05 (replica) ORIZZONTI NEWS (notizie di Saronno e dintorni).

Appuntamenti ed eventi (di Saronno e dintorni)

Da lunedì al sabato alle 12.17 e alle 18.54.

Prima dei fatti

Dal lunedì al sabato alle ore 18.36, 15 minuti con “Prima dei fatti”: l’appuntamento quotidiano di musica, informazioni, appuntamenti, curiosità, all’interno va in onda “Nel mezzo del cammin” lettura e commento delle poesie di tutto il mondo a cura di Luca Ilarda.

L’informazione della sera

Ogni giorno da lunedì a venerdì: 18.33 Casa Colò (l’ecologia con Licia Colò), 18.36 Prima dei fatti, 18.51 in 3 minuti…, 18.54 Appuntamenti ed eventi, 19.00 News nazionali, 19.05 Orizzonti News, 19.17 L’economia (3 minuti sull’economia del giorno)

Tutti a Zanzibar

Ogni Martedi alle 11.28 e alle 21.00 (replica) “Tutti a Zanzibar”: programma di appuntamenti ed eventi in Lombardia e dintorni condotto da Rosangela Busnelli e Gianni Branca

Il Vangelo della domenica e Popoli

Ogni Venerdì alle ore 11,28 con replica alle ore 21.00, andrà in onda “Il Vangelo della Domenica”, Mons. Angelo Centemeri (con Carlo Legnani), commenta il Vangelo della domenica e a seguire “Popoli” condotto da Igea e Silvana con le notizie dal mondo che gli altri non raccontano.

Ciciarem un cicinin

Ogni domenica alle ore 9.27 con replica alle ore 19.30, vi aspetta “Ciciarem Un Cicinin”, trasmissione condotta da Anna Tunesi e Anna Zucchetti, basata su canzoni dialettali, tradizioni e aneddoti del territorio milanese.

Saronno Story

Ogni domenica alle ore 11.30 con replica alle ore 21.00, va in onda la trasmissione “Saronno Story”, storia della Saronno che non c’è più. A raccontarla Pinuccia e Carlo

Hellzapoppin

Ogni domenica alle ore 14.30 va in onda trasmissione musicale Hellzapoppin condotta da Daniele Sbriglio e Silvia Grimoldi, a seguire alle ore 15.30 con replica alle ore 21.30 “Uazzanane” trasmissione musicale condotto da Raffaele e Stefano.

Radiorizzonti Express

Ogni domenica alle ore 16.35 va in onda “Radiorizzonti Express”- Pusée che fatt Speteguless”,fatti, ricordi, emozioni in chiave ironica raccontati da Gigi e Linda. Storia di vita quotidiana di ieri, oggi e domani.

Il teatro in radio

Ogni domenica alle ore 17.00 va in onda “Ascolta si va in scena”. Quando teatro e radio si incontrano. Libero adattamento radiofonico e regia a cura di Mario Manzoni Sala. Conducono Elena Cilento e Mario Manzoni Sala.