Mister Della Rossa trionfa anche a Malnate

Paolo della Rossa, mister promozione. Secondo campionato di Terza Categoria vinto in due anni per l’allenatore che ha saputo compiere il salto di categoria alla Cuassese l’anno scorso, sapendosi ripetere anche in questa stagione alla guida della Malnatese. Una soddisfazione doppia per la formazione di Malnate, che festeggia la risalita al primo anno della nuova struttura societaria.

Galleria fotografica La festa della Malnatese 4 di 9

Mister, qual è stato il segreto di questa stagione?

«Il segreto sono stati i giocatori. Bravi tutti. Per la Terza Categoria siamo un gruppo numeroso: 24 giocatori sono tanti. Nessuno ha avuto mai da dire nulla sulle scelte e questo è stato importante».

Vittoria al primo tentativo per la nuova dirigenza. Cosa ne pensa?

«La società ci ha permesso di lavorare sempre bene. Senza pressioni. Il presidente è una persona splendida».

Che stagione è stata? Si aspettava di vincere con questo margine di punti?

«È stato bello perché siamo stati in testa al girone dalla prima giornata. Mi aspettavo qualcosa di più dal San Michele. Complimenti al Varano che ci ha messo in difficoltà nelle due partite, che sono state molto belle. In casa nostra inoltre c’è stata una bellissima cornice di pubblico con quasi 400 persone presenti sugli spalti». La festa della Malnatese

Quali invece le emozioni della giornata che vi ha portato alla promozione?

«È stata una giornata di festa contro la Pro Cittiglio. Non c’è stata partita. Bravissimo tutto il gruppo in una splendida atmosfera. Rivivere queste emozioni per il secondo anno è bello. Dal campo, in Terza Categoria, vedere una coreografia così con tanti bambini dà molte soddisfazioni».

E il futuro?

«Il progetto dovrebbe andare avanti con la società, spero. Se andrà avanti, speriamo di fare un buon campionato in Seconda Categoria».

LA RUBRICA FIGLI DI UN GOL MINORE