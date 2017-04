Molinari nei centri anziani: “Fondamentali luoghi di incontro”

Roberto Molinari, assessore ai servizi sociali

L’assessore ai Servizi sociali, Roberto Molinari, ha fatto visita nei giorni scorsi ai centri d’ascolto per gli anziani di Avigno e via Maspero a Varese.

«Ho voluto portare gli auguri per le festività – ha detto l’assessore – ma l’occasione è stata importante anche per fare visita alle tante persone che ogni giorno frequentano questi importanti luoghi di socialità e scambiarsi utili opinioni sul servizio e sulle strutture. Questi spazi sono fondamentali luoghi di incontro e socializzazione per moltissimi anziani di Varese e offrono anche tutta una serie di servizi fondamentali perché le persone non siano lasciate sole. E’ importante dunque mantenere vivi questi spazi e cercare di potenziare sempre di più i servizi».