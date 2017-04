Monti (Lega) controlla piazza Repubblica: “Situazione peggiorata”

Varie dai comuni

“A seguito di numerose segnalazioni da parte dei cittadini, che denunciano degrado e accattonaggio, abbiamo svolto nella mattinata di oggi un sopralluogo nella zona limitrofa alla stazione e in Piazza della Repubblica.” Così Emanuele Monti, consigliere regionale della Lega Nord al Pirellone.

“Abbiamo verificato – prosegue Monti – che le rimostranze portate alla nostra attenzione dai varesini corrispondono al vero: la situazione è molto peggiorata negli ultimi mesi e il fenomeno dell’accattonaggio, della gente che ferma le auto ai semafori, dei venditori di rose e altro ancora è cresciuto in maniera esponenziale e incontrollata”.

Da Monti, quindi, un attacco all’amministrazione comunale. “Ancora una volta il sindaco Galimberti chiude gli occhi e si tappa le orecchie di fronte al degrado. Al Pd viene l’orticaria quando si parla di sicurezza, in barba alle vuote parole della campagna elettorale. Inutile dire che per accertare questa verità basta soltanto farsi un giro veloce in certe zone”.

Nel corso della settimana prossima “come Lega Nord effettueremo altri sopralluoghi in diverse vie della Città, sempre tenendo conto delle segnalazioni provenienti dai cittadini. Vogliamo avere un quadro completo della situazione a Varese per quanto concerne l’accattonaggio e altri fenomeni di degrado, legati a doppio filo con il tema più ampio della sicurezza urbana”.

“Nei prossimi giorni, dopo aver fatto tutte le verifiche del caso, organizzeremo una conferenza stampa per fare il punto e – conclude Monti – poter così esporre le nostre proposte per riportare la Città ad una condizione di decenza”.