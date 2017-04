MUDEC sempre aperto, anche per il 25 Aprile e 1° Maggio 

Foto varie

MUDEC-Museo delle Culture di Milano rimane aperto anche per il ponte del 25 aprile e per quello del primo maggio!

In occasione delle due feste nazionali infatti il Museo delle Culture propone ai suoi visitatori un orario prolungato anche per lunedì 24 aprile, e rimarrà aperto sia martedì 25 aprile, Anniversario della Liberazione, che lunedì 1° maggio, Festa dei Lavoratori, dalle 9.30 alle 19.30.

Per chi sceglie di passare i ponti di primavera all’insegna dell’arte di Kandinskij e dei dinosauri giganteschi provenienti dall’Argentina, rimarrà sempre aperta anche la Collezione Permanente del Mudec.

Ecco le tre le mostre visitabili al Mudec (fino al 9 luglio) e gli orari nei giorni dei ponti:

“Kandinskij, il cavaliere errante. In viaggio verso l’astrazione”.

“Dinosauri. Giganti dall’Argentina”.

“Rex and the city”

Collezione Permanente

Lunedì 24 aprile, 9.30 -19.30

Martedì 25 aprile, Anniversario della Liberazione 9.30 -19.30

Lunedì 1 maggio, festa dei Lavoratori, 9.30 -19.30

Tutte le informazioni su www.mudec.it.