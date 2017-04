Multa al parcheggiatore abusivo: bivaccava vicino al Santuario

santuario apertura saronno

Cento euro di multa al parcheggiatore abusivo di viale Santuario perchè sorpreso a bivaccare su una panchina all’ombra della chiesa dedicata alla Beata Vergine dei Miracoli.

E’ quanto accaduto lunedì mattina quando una pattuglia della polizia locale, impegnata in alcuni controlli in zona, ha visto l’uomo che si concedeva una pausa nell’aiuola verde della piccola arteria che collega la biblioteca con via Varese.

Immediatamente è scattato l’accertamento visto che il regolamento cittadina vieta il bivacco sul territorio comunale e in particolare zone come a ridosso degli edifici di culto. Il parcheggiatore, che ormai da molte settimane “lavora” nell’area tra Casa Morandi e il Santuario, è stato così accompagnato al comando di piazza Repubblica dove gli è stata consegnata una multa da 100 euro. La stessa sorte era toccata qualche settimana fa alla donna che chiedeva la questura tra via Lanino e via Varese. Anche lei era stata sanzionata quando, concedendosi una pausa, stava bivaccando in via Varese.