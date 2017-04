Musica in vetrina senza permesso: scatta la multa

La musica del “dj in vetrina” è troppo alta, così i residenti protestano, la polizia locale controlla e si scopre che manca l’autorizzazione e viene comminata una sazione da 258 euro. E’ quanto accaduto in uno degli ultimi fine settimana nel cuore del centro saronnese precisamente in corso Italia.

Per animare un po’ lo shopping del sabato pomeriggio un’attività commerciale aveva pensato di posizionare nelle proprie vetrine un dj ed una cantante che hanno realizzato un intrattenimento musicale. Senza entrare nel merito della performance alcuni saronnesi, passanti ma anche residenti, hanno chiesto aiuto alla centrale operativa della polizia locale perchè la musica era giudicata troppo alta.

Una pattuglia è arrivata sul posto in pochi minuti e i vigili hanno chiesto ai responsabili dell’attività le necessarie autorizzazioni per l’intrattenimento musicale. Il negozio però non aveva chiesto il permesso per la performance in vetrina e così è stato redatto un verbale che nei giorni successivi ha portato all’emissione di una multa da 258 euro.