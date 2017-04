Nasce C.O.V.O., l’associazione dei giovani per i giovani

Tempo libero generica

“Rendere lo spazio di via Como non una semplice aula studio ma un luogo di orientamento all’Università e in cui realizzare i progetti dei giovani varesini” è la mission di C.O.V.O. neonata associazione varesina (organizzazione varesina di eventi e cultura) creata presso lo spazio Informagiovani Varese.

Grazie al supporto dell’ente comunale e di alcune realtà del territorio (Coopuf Associazione Culturale, Madboys Eventi & Concerti e ASVP) C.O.V.O. ha preso vita e da subito si è impegnata nella realizzazione di eventi culturali e ludici che possano diventare un momento di svago per i giovani frequentatori degli spazi delle aule studio.

Con l’impegno e le varie competenze che questi ragazzi hanno sviluppato nell’ultimo anno soprattutto, C.O.V.O. ha organizzato il suo evento di inaugurazione per mercoledì 12 aprile, dalle ore 20.00 circa; l’evento è aperto a tutti, previo tesseramento al costo di 7€ che permette, oltre ad accedere a questo e ad altre iniziative che saranno proposte in futuro, una prima consumazione gratuita.

Protagonisti sul palco dello spazio Informagiovani ci saranno due giovani gruppi varesini: ad aprire la serata i RAGNI SU MARTE, trio che arrangia e scrive le proprie canzoni con personalità, per un risultato musicalmente inusuale forse, ma di sicuro impatto. A chiudere la festa invece ci saranno i BUG, band dalle molteplici sonorita che spaziano dal blues, al funk, al grunge e persino al metal e che ha da poco prodotto il primo EP “O’Brien Shape” registrato presso La Sauna e al Ghost Recording Studio. Appuntamento all’ Informagiovani di via Como 21 21100.