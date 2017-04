Nasce Ledha Varese, si rafforza la rete per la disabilità

Foto varie

Nasce Ledha Varese, naturale evoluzione del Cvd (Coordinamento Varesino Disabilità), nato a Varese nel luglio del 2010 da un preciso progetto di sostegno alla disabilità del territorio voluto appunto da Ledha e Uildm, al quale parteciparono da subito una decina di Associazioni secondo quanto previsto dalla Convenzione ONU in materia di diritti dei disabili. Con la nascita di Ledha Varese si rafforza la rete tra le associazioni sia a livello territoriale sia nazionale.

«E’ significativo presentare qui a Villa Recalcati il percorso che dal coordinamento ha portato alla nascita di Ledha – ha dichiarato il Presidente della Provincia di Varese Gunnar Vincenzi – un passaggio che non solo certifica il grande lavoro da tutte le associazioni che si occupano di disabilità, ma che va anche a consolidare e rafforzare la rete, i collegamenti e le tanti attività che verranno portate avanti». In conferenza stampa era presente anche il Consigliere provinciale ai Servizi sociali Carmelo Lauricella che ha seguito da vicino l’intero percorso: «Non esiste un’unica forma di disabilità e tutte le associazioni, ognuna con le proprie specificità, hanno in comune un unico scopo: quello di abbattere e superare ogni barriere, soprattutto quelle sociali e mentali. E la rimodulazione compiuta con la nascita di Ledha darà ancor maggior forza all’azione di tutti i soggetti coinvolti».

L’obiettivo, fissato dal presidente Alberto Fontana fin dal momento del suo insediamento è di «rafforzare gli ambiti di intervento delle Associazioni territoriali nel sostegno pragmatico alla quotidiana esigenza del disabile nelle sue molteplici necessità. Abbiamo la necessità di lavorare insieme per riuscire a mettere a fuoco tutto le virtù di questo territorio, ma anche le difficoltà al fine di superarle».

La costituzione della sezione varesina di Ledha consentirà di contestualizzare in modo puntuale gli aspetti più importanti dell’assistenza alle persone con disabilità, in materia di miglioramento dell’informazione e della conoscenza delle problematiche sulla disabilità e dei diritti acquisiti nel tempo. «E con la collaborazione di tutte le persone che hanno contribuito in tutti questi anni all’attività del Coordinamento prima e alla nascita di Ledha ora – ha concluso il presidente della sezione Varese Maurizio Colombo – penso che potremo fare un altro importante pezzo di percorso».

Per questo motivo Ledha Varese punta alla massima collaborazione possibile con le Istituzioni del territorio, che possano in qualche modo intervenire nei momenti più importanti del sostegno concreto ai bisogni dei soggetti con conclamata fragilità attraverso l’organizzazione di eventi tematici, corsi di formazione e iniziative di sostegno diretto per agevolare al massimo la possibile interazione attiva di scambi di informazioni tra le associazioni partecipanti, le istituzioni, le persone con disabilità e le loro famiglie.

L’organigramma di Ledha Varese:

Maurizio Colombo(Aisla Varese), Presidente; Rosalia Chendi (UILDM Varese), vicepresidente; Valter Tomasini (Aisla Varese), segretario. Il consiglio direttivo è così composto da rappresentanti delle seguenti associazioni: AISM Varese, Parkinson Insubria, Associazione Più di 21, AIAS Varese, AIAS Busto Arsizio, ANFFAS Ticino/Somma Lombardo, ANFFAS Luino, AVMMC Varese. Inoltre collaborano rappresentanti di UICI, ABM-ADT e AIAS sezioni di Varese.