Nasce un nuovo gruppo di minoranza in Consiglio comunale

Alla base della decisione «non sussistono spaccature ideologiche ma una nuova suddivisione di impegni come contrapposizione all’attuale maggioranza»: da oggi il consiglio comunale di Cuveglio ha due gruppi di minoranza.

Lo fanno sapere le fuoriuscite dall’attuale gruppo “Cuveglio da Vivere” Sara Ginelli e Roberta Tagliati.

E questa mattina, 6 aprile è stata depositata la comunicazione ufficiale della costituzione di un nuovo gruppo di minoranza: si chiamerà “Progetto Comune”.

I motivi sono così riassunti: «Come molti sanno, siamo due cittadine normalissime che hanno avuto la fortuna di essere chiamate a sostituire due uomini di gran valore: Romeo Ciglia e Piero Castelli. Il nostro obiettivo e la nostra promessa sono quelli di informare il cittadino, in modo chiaro e sincero, attraverso un “Progetto Comune”, principio che ci ha ispirate anche nella scelta del nome del nuovo gruppo».

Resta in piedi, come si accennava, anche l’altro gruppo di maggioranza che fa capo a “Cuveglio da Vivere” e che vede come consiglieri Nicolò Alagna (capogruppo) e Maurizio Molinari.

Nessuno strappo nella minoranza, assicurano le due consigliere, piuttosto uno «sdoppiamento». La decisione è stata discussa con tutti i componenti dell’originario gruppo uscito dalle ultime elezioni amministrative; si parla di una «decisione tecnica» per meglio espletare le funzioni di consigliere verso i cittadini e in consiglio comunale, i cui lavori, le due rappresentanti, vogliono affrontare con «metodi e suddivisione di compiti più dettagliata».