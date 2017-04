Nascondeva la cocaina nel copriletto, donna in manette

droga spaccio

Proseguono senza sosta le indagini sui traffici di stupefacenti in città che negli ultimi mesi hanno portato a vari arresti e sequestri di sostanze. Ieri pomeriggio, mercoledì, il personale della Polizia di Stato della Squadra Volante del Commissariato di Busto Arsizio ha messo a segno una nuova operazione effettuando una perquisizione presso un’abitazione di Vanzaghello, domicilio di una donna di 39 anni con precedenti in materia di stupefacenti.

Nel corso dell’operazione sono stati rinvenuti e sequestrati 29 involucri in cellophane contenenti cocaina, occultati all’interno della federa del copriletto adagiato sul letto matrimoniale, per un peso complessivo di grammi 11.6 lordo unitamente ad un bilancino di precisione.

Occultato nel forno della cucina, è stato rinvenuto e sequestrato un pezzo di Hashish del peso complessivo di grammi 2.3. Inoltre, durante la perquisizione, nel comodino della camera da letto è stata rinvenuta la somma di 190.00 euro in contanti, suddivisa in banconote di vario taglio, e materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Gli agenti hanno proceduto quindi all’arresto della donna per detenzione illecita di sostanza stupefacente finalizzata alla cessione e la stessa è stata poi sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso l’abitazione dei genitori sempre a Vanzaghello, in attesa del giudizio direttissimo presso il Tribunale di Busto Arsizio.