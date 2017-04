Nascondevano cocaina nel bosco a Luvinate

Carabinieri Arona Lago Maggiore

Domenica sera i carabinieri hanno bloccato un italiano A.G. ed un altro cittadino albanese D.V., rispettivamente di 47 e 27 anni, il primo residente a Varese ed il secondo giunto in Italia da pochi giorni e senza fissa dimora.

Anche in questa occasione i militari dell’Arma, dopo aver visto uscire l’italiano da una zona boschiva di Luvinate, hanno bloccato i due a bordo della Fiat Punto di proprietà dell’italiano trovandoli in possessi di 5 dosi di cocaina ciascuno, e subito dopo hanno recuperato il resto della sostanza – altre 10 dosi – all’interno di un contenitore occultato nella predetta area boschiva. Sono proprio i boschi e le aree verdi del capoluogo, numerosi nella “Città Giardino”, che sembrano essere diventati il luogo preferito dagli spacciatori per occultare le sostanze stupefacenti e che i Carabinieri del Comando Provinciale stanno battendo palmo a palmo per contrastare lo spaccio di cocaina.