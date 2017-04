Navigli, passa al Pirellone mozione per la riapertura

navigli

“Ieri abbiamo fatto un grande passo per il futuro di Milano e della Lombardia. Per la prima volta il Comune e la Regione si siederanno a un tavolo per definire le modalità per riaprire il sistema dei navigli lombardi e arrivare alla sottoscrizione di un accordo di programma.”

E’ quanto commenta il vicepresidente del Consiglio regionale della Lombardia Fabrizio Cecchetti (Lega Nord) a seguito dell’approvazione di una mozione al Pirellone che impegna la Giunta regionale a “promuovere un Protocollo di Intesa tra la Regione Lombardia e il Comune di Milano che contenga come punto essenziale la dichiarazione congiunta di voler realizzare la riapertura dei Navigli in Milano e predisponga una proposta che possa diventare l’oggetto della promozione di un Accordo di Programma tra gli Enti interessati volto a realizzare la riapertura dei Navigli in Milano quale opera strategica Regionale.”

Cecchetti, che nel marzo scorso aveva lanciato alla Darsena di Milano l’iniziativa insieme al segretario del Carroccio Matteo Salvini e al presidente dell’associazione “Riaprire i Navigli” Roberto Biscardini, era primo firmatario del documento insieme a Stefano Bruno Galli (Lista Maroni).

“Riaprire completamente il sistema navigli – spiega Cecchetti – è la vera sfida per tutti i cittadini milanesi e lombardi. Realizzare un progetto del genere vuol dire infatti disegnare la Milano del futuro, rivedendo il traffico e creando nuovi spazi in città, ma significa soprattutto più turismo e nuove opportunità di lavoro per migliaia di persone. Insomma un’occasione unica per fare Milano ancora più bella e per creare posti di lavoro.”

“Ieri – conclude Cecchetti – la politica lombarda ha dato prova di grande lungimiranza, ora occorre continuare questo percorso che farà spiccare il volo a Milano e alla Lombardia intera”.