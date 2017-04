Netturbino viene investito mentre svuota i cassonetti

casciago

È stato investito mentre stava svuotando i cassonetti in via Volta a Venegono Inferiore. Protagonista della vicenda, avvenuta nelle ultime ore, è un ragazzo di 26 anni che stava svolgendo il proprio lavoro di netturbino.

Il giovane è stato investito da una Fiat Panda guidata da una donna di 67 anni. Via Volta è una via stretta e l’operatore ecologico si trovava sul ciglio della strada, quando la donna non è riuscita ad evitarlo. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi del 118 e sono arrivati anche i carabinieri di Tradate.

Il 26enne non si trova in pericolo di vita, ma ha riportato fratture multiple alla gamba destra.