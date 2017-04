La fine di aprile porta fulmini, grandine e neve

Il 28 aprile è cominciato, metereologicamente parlando, in maniera davvero inaspettata.

Galleria fotografica Grandine aprile 2017 4 di 8

UNA NOTTE DI FULMINI E GRANDINE

Innanzitutto, le prime ore della notte sono state decisamente tempestose. Oltre alla pioggia battente, accompagnata da fulmini e tuoni, in numerose località del Varesotto ha grandinato. Colpite in modo particolare alcune zone del Gallaratese, del Saronnese e del Tradatese.

… E ALLA MATTINA CI SI SVEGLIA CON LA NEVE

La mattina è stata ancora più sorprendente: in molte zone del Varesotto ha cominciato a scendere neve o nevischio. In Val Veddasca, al passo Forcora (la foto intesta all’articolo è stata scattata alla Locanda della Forcora, intorno alle sei e mezza), e in generale al nord della provincia – ma fino al Brinzio, alla Valganna e in Valceresio – è scesa la neve. Più a sud la neve si è fatta vedere in forma di nevischio o acqua mista a neve: si tratta però di un fenomeno certamente poco usuale per la stagione, soprattutto per comuni come Busto Arsizio.

MA LE PREVISIONI SONO “AL BELLO” GIA’ NELLA GIORNATA DI VENERDI’

Questa “imbiancata”, secondo le previsioni dei meteorologi, dovrebbe comunque essere il colpo di coda di questa ondata di maltempo. Il vento infatti dovrebbe spazzare via le nubi, garantendo un fine settimana decisamente migliore.

Già nella tarda mattinata di oggi sono previste schiarite che proseguiranno fino a sera. Per sabato e domenica le previsioni promettono cieli azzurri e sole, anche se non mancheranno nubi alte in transito.

Per lunedì 1° maggio è previsto un leggero peggioramento, ma niente di paragonabile al “trambusto” di oggi.