Nicolò Martinenghi si racconta a VareseNews

Mattinata speciale quest’oggi – giovedì 27 aprile – nella redazione di VareseNews: il nostro giornale ha infatti accolto uno dei giovani sportivi varesini di maggior talento, il nuotatore Nicolò Martinenghi (Nuoto Club Brebbia) accompagnato dal suo allenatore, Marco Pedoja.

Martinenghi vive ad Azzate, è nato nell’agosto 1999, e di recente ha vinto due ori e un bronzo ai Campionati Italiani assoluti di Riccione, facendo registrare il primato nazionale sui 50 rana (valido anche come record del mondo Juniores) e sfiorando quello sui 100 rana. A luglio il giovanissimo talento varesino parteciperà su queste due distanze e probabilmente nella staffetta mista ai Mondiali di Budapest.

Durante la lunga intervista, trasmessa in diretta sulla nostra pagina Facebook, Nicolò e Marco hanno parlato di come si preparano e vivono le gare, delle sensazioni avvertite sui blocchi di partenza, della scelta di uno stile – la rana – che curiosamente in questo momento è molto varesino (la migliore azzurra è la bustocca Arianna Castiglioni). Martinenghi ha parlato dei prestigiosi compagni di Nazionale (da Magnini a Scozzoli, da Paltrinieri a Detti), ha citato il britannico Peaty, il migliore al mondo a rana (si sono conosciuti e affrontati di recente in America), ha spiegato come affronta il proprio percorso scolastico, ha sottolineato la sua passione per lo sport in generale (e per il basket in particolare: è tifosissimo della Pallacanestro Varese). E ci ha ricordato che prima dell’appuntamento iridato di Budapest, ci saranno altre tappe intermedie di alto livello, in cui proverà a migliorare ancora i suoi grandi tempi sulle distanze brevi della rana.

