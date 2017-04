Nidi aperti, ecco quando è possibile visitarli

Foto varie

Anche per l’anno 2017, l’Amministrazione Comunale di Busto Arsizio intende riproporre la manifestazione “NIDI APERTI”.

L’iniziativa vuole essere un’occasione speciale per presentare ai genitori interessati la realtà degli asili nido, ma può essere significativa anche per tutti gli altri cittadini di Busto Arsizio che desiderano conoscere questo servizio.

Dal 4 al 28 aprile 2017, infatti, sarà possibile visitare, su appuntamento, gli asili nido cittadini, dalle ore 10.00 alle ore 11.30.

Saranno inoltre proposti laboratori aperti a bambini e genitori presso gli asili nido comunali.

IL PRIMO APPUNTAMENTI SARA’ SABATO 1 APRILE DALLE 9.30 ALLE 12.00 PRESSO I NIDI

GIANNINA TOSI – via Bonsignora, 0331 629256

“Il nido: gioco, stupore, scoperta.”

MARIA di NAZARETH – via Vico, 9 0331 681063

“Un mondo di colori da scoprire insieme”

FERRARIO – via XXIV Maggio, 5 0331 340378

“Gioco e scopro.”

SABATO 8 APRILE DALLE 9.30 ALLE 12.00 SARNNO INVECE INTERESSATI I NIDI

ESPINASSE – via Monreale, 3 0331 677940

“Incollo, infilo e creo.”

ROSSINI – via Salgari, 1 0331 686480

“Impasto manipolo e creo.”

BOSCHESSA – via Alba, 30 0331 329888

“Al nido con mamma e papà: esploro gioco e sperimento.”

A completamento dell’iniziativa nel mese di maggio si terranno conferenze dibattito con pedagogisti ed esperti presso gli asili nido comunali a cui sono invitati i genitori e gli operatori interessati (Gli appuntamenti con le conferenze).

Si coglie inoltre l’occasione per informare i genitori, nel caso non avessero ancora provveduto, che le domande d’iscrizione per gli asili nido comunali e convenzionati per il prossimo anno scolastico, dovranno essere presentate all’Ufficio Pubblica Istruzione – Villa Tovaglieri – via Volta 11/bis – entro e non oltre il 5 maggio 2017.