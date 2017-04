Niente Bandzilla, quest’anno il festival saronnese non si farà

Personaggi, eventi e luoghi di Saronno

Bandzilla non si farà. E’ questo quando comunicato ufficialmente dagli organizzatori. Il festival musicale del saronnese quest’anno non ci sarà, lasciando un buco tra gli eventi culturali della città. Un appuntamento molto amato dai giovani e non solo che negli anni ha visto l’organizzazione di concerti live, con nomi di richiamo del panorama musicale italiano e non solo. Ecco il comunicato degli organizzatori:

L’Associazione di promozione sociale “Il Tassello”, che in questi anni si è impegnata a organizzare il festival gratuito “Bandzilla! Saronno te le suona”, comunica che quest’anno non si svolgerà la manifestazione che ha animato le estati saronnesi negli ultimi anni.

Gli organizzatori si sono risolti a prendere tale difficile decisione a causa di una concomitanza di fattori personali, unita a cause legate alla vita dell’associazione. Nei prossimi mesi, infatti, l’associazione “Il Tassello” traslocherà dalla sua sede storica di Viale Lombardia e vedrà rinnovarsi il Consiglio Direttivo: la situazione di transizione che deriverà da questi avvenimenti, oltre a motivazioni di carattere personale, ha convinto gli organizzatori di Bandzilla a prendere questa difficile, ma necessaria decisione.

L’organizzazione è consapevole del fatto che Bandzilla è diventato, in pochi anni, un evento atteso e apprezzato dalla cittadinanza saronnese e dal territorio, pertanto sente fortemente la responsabilità di tale scelta. La manifestazione ha saputo coinvolgere molti giovani della città e molte energie positive, sia come pubblico, sia come volontari e artisti che si sono spesi per rendere Bandzilla il successo che è stato. L’organizzazione ringrazia tutti coloro che hanno creduto al progetto Bandzilla e l’hanno sostenuto in varie forme. La speranza che anima gli organizzatori è che questo anno di passaggio sia occasione per riattivare nuove energie e proposte per gli anni a venire e che questo sia un costruttivo anno di pausa e non l’esaurirsi di un’esperienza.